12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3386
  • 6,0691
  • 219.638
  • 97.955
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya ve NATO'nun büyükelçileri Brüksel'de bir araya gelecek

Rusya ve NATO'ya üye ülkelerin büyükelçileri, siyasi diyaloğun devamı amacıyla Brüksel'de bir toplantı gerçekleştirecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirinin NATO yetkililerinden aldığı bilgiye göre, NATO-Rusya Konseyi büyükelçiler düzeyinde cuma günü Brüksel'de toplanacak.

Konsey, Rusya ile siyasi diyaloğun devamını sağlamak için toplanacak. Toplantı tarihi, Moskova yönetimiyle yapılan müzakereler sonucu belirlendi.

INF'nin süresi doluyor
Toplantının, ABD'nin Rusya'ya, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için verdiği 60 günlük sürenin dolmasına yakın gerçekleşmesi dikkati çekti.

ABD'nin, Rusya'ya anlaşmaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi için tanıdığı süre 2 Şubat'ta doluyor.

2002 yılında kurulan NATO-Rusya Konseyi mekanizması, tarafların ortak güvenlik konularında görüş alışverişi ve iş birliği yapması için imkan sağlıyor. Ancak Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı işgali ardından NATO-Rusya Konseyi sadece taraflar arasındaki iletişim kanallarını açık tutmayı amaçlıyor. Büyükelçiler düzeyinde toplanan Konsey, iş birliği imkanını canlı tutmuyor.

Başkan Erdoğan´dan marketlere uyarı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bir bankadan daha faiz kampanyasına destek

Bir bankadan daha faiz kampanyasına destek

Satürn'de günler kısaldı

Satürn'de günler kısaldı

Türkiye dostu ülkede darbe kalkışması

Türkiye dostu ülkede darbe kalkışması

Komandodan çetin kış koşullarında operasyon

Komandodan çetin kış koşullarında operasyon

Trump’ın rakiplerinden biri daha belli oldu

Trump’ın rakiplerinden biri daha belli oldu

FETÖ'ye darbe! 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

FETÖ'ye darbe! 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Rusya, Twitter ve Facebook'a dava açtı

Rusya, Twitter ve Facebook'a dava açtı

BAE ve Suudi Arabistan'dan ortak para birimi hamlesi

BAE ve Suudi Arabistan'dan ortak para birimi hamlesi
 

POPÜLER HABERLER

Kollarını sıvayan Cumhuriyet Başsavcısı, yükümlüler ile okul boyadı

Kollarını sıvayan Cumhuriyet Başsavcısı, yükümlüler ile okul boyadı

TBMM Başkanı Yıldırım, Marmaray ile yolculuk yaptı

TBMM Başkanı Yıldırım, Marmaray ile yolculuk yaptı

Dünyanın en ünlü köpeği Boo hayatını kaybetti

Dünyanın en ünlü köpeği Boo hayatını kaybetti

İçindeki çocuğu kaybetmeyen babalar

İçindeki çocuğu kaybetmeyen babalar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA