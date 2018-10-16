Rusya ve Suudi Arabistan Riyad’da görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait üst düzey bir heyetin 14-15 Ekim tarihlerinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile görüştüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada, Rus heyetin aynı zamanda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından da kabul edildiği belirtilirken tarafların Suriye meselesi üzerine konuştuğu aktarıldı. Rus heyette ise Rusya'nın Suriye Baş Temsilcisi Aleksander Lavrentiev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Rusya Savunma Bakanlığı temsilcileri yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesi üzerine Riyad'a gerçekleştirdiği ziyaretinden önce gerçekleşen üst düzey görüşme dikkat çekti.