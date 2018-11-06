Rusya'nın eski Dışişleri Bakanı: Rusya ve Türkiye, Suriye’de çözüme birlikte ilerliyor

İvanov, AA muhabirine Rusya ve Türkiye’nin Suriye meselesinin çözümü yönünde gösterdiği ortaklaşa çabaları değerlendirdi.

Suriye meselesinde Rusya ve Türkiye’nin politikalarının barışçıl bir çözüme yönelik olduğunun altını çizen İvanov, meselenin çözümünde her iki devletin, tarafların uzun vadeli ulusal çıkarlarını göz önünde bulundurduğuna dikkat, çekti.

İzlenen bu politikaların sadece Suriye'ye değil, Ortadoğu’nun tamamına istikrar getireceğini belirten İvanov, “Rus-Türk yaklaşımının en ayırt edici özelliği, tüm oyuncuların çıkarlarını göz önünde bulundurarak, Suriye’de kan dökülmesini önlemesi ve barışçıl bir çözüme doğru ciddi bir şekilde ilerlemesidir.” ifadelerini kullandı.

Rusya ve Türkiye’nin ortaya koyduğu bu örnek yaklaşımı bölge ülkeleri ve diğer ülkelerin takip etmesi halinde Suriye meselesinin kolaylıkla çözülebileceğini kaydeden İvanov, böylece Ortadoğu'daki sorunların çözülmesinde Suriye meselesinin önemli bir unsur olacağını dile getirdi.

İvanov, "Suriye meselesinin önemi ve zorluğunun yanı sıra bölgedeki tek sorun olmadığını unutmamak gerekir. Sadece Suriye’de değil, bütün bölgede derin çatışmalar var. Sadece Suriye bunların en dikkat çekeni oldu. Suriye’deki problemleri çözerken, bunun bölgedeki sorunların sadece bir bölümü olduğunu düşünmek zorundayız. Bu sorun bölgesel bağlamda çözüme kavuşmalıdır.” şeklinde konuştu.

Rusya ve Türkiye’nin farklı bakış açılarına rağmen çatışmaların çözümünün mümkün olduğunu ispatladığını aktaran İvanov, “Böylesine kısa bir süre içerisinde, Rusya ve Türkiye bütün farklılıklara rağmen, eğer iki ülkenin yüksek çıkarları söz konusu ise, iki ülke liderlerinin siyasi iradesi varsa, ciddi sonuçlar elde edilebileceğini gösterdi. Ve bunlar sadece siyasi söylemlerde kalmıyor, pratikte gösteriliyor.” diye konuştu.

Suriye’deki iş birliği nedeniyle Rusya ile Türkiye arasındaki iş birliğinin diğer alanlarda da genişlediğine dikkatş çeken İvanov, bu sürecin devam etmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.