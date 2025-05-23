ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabından Rusya-Ukrayna savaşı hakkında açıklamada bulundu.

Trump, paylaşımında, "Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası henüz tamamlandı. Kısa süre içinde yürürlüğe girecek. Müzakere dolayısıyla iki tarafa da tebrikler. Bu, büyük bir şeye yol açabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna, İstanbul'da yapılan görüşmelerde karşılıklı olarak biner savaş esirini serbest bırakma konusunda anlaşmıştı. Bu, gerçekleşmesi halinde savaştaki en büyük esir takası olacaktı.

LİSTE ÇALIŞMALARI BUGÜN DE DEVAM ETTİ

İstanbul barış müzakerelerinde Rusya ile Ukrayna arasında tarafların biner esiri takas etmeyi kabul etmesinin ardından başlayan süreçte liste çalışmalarının devam ettiği haberleri bugün erken saatlerde basına yansımıştı.

Ukrayna yönetiminin Rus tarafının verdiği, takasla geri almak istediği kişiler listesi üzerindeki incelemeleri devam ederken. Rusya da aynı şekilde Ukrayna'dan gelecek bin kişinin ismini bekliyordu.

İSTANBUL'DA ESİR TAKASI KARARI ALINMIŞTI

3 yılın ardından Rusya ile yapılan ilk doğrudan görüşmelerde Ukrayna heyetine başkanlık eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov, 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan görüşmelerin ardından, Rusya ve Ukrayna'nın her iki taraftan da biner asker serbest bırakılacak şekilde esir takasında anlaştığını açıklamıştı. Rus heyeti de esir takasını doğrulamıştı.

İstanbul barış görüşmelerinin ardından konuşan Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, "Önümüzdeki günlerde bin kişiye bin kişilik büyük bir esir takası yapılacak" sözleriyle Ukrayna heyetinin açıklamasını teyit etmişti.