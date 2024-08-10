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Dünya

Rusya ve Ukrayna arasında çatışmalar devam ediyor! Kursk bölgesinden binlerce kişi tahliye edildi

Rusya'nın Ukrayna ordusu ile çatışmalarının sürdüğü Kursk bölgesinden 76 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

AA10 Ağustos 2024 Cumartesi 21:49 - Güncelleme:
Rusya ve Ukrayna arasında çatışmalar devam ediyor! Kursk bölgesinden binlerce kişi tahliye edildi
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Rus haber ajansı TASS'ın Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, Kursk'taki insanların tahliye sürecine ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Kursk'tan 76 binden fazla kişi tahliye edilirken, Rusya'nın 8 farklı bölgesinde yaklaşık 60 geçici konaklama merkezi kuruldu.

Durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgeye, ülkenin diğer kentlerinden sağlık ve kurtarma ekiplerinin sevki de devam ediyor.

UKRAYNA KURSK BÖLGESİNE SALDIRI BAŞLATTI

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus ve Ukrayna askeri güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle Kursk bölgesindeki durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiğini duyurmuştu.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesinden yapılan açıklamada da Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edildiği bildirilmişti.

WAGNER'İN BÖLGEYE GÖNDERİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuyla çatışmaların sürdüğü Kursk'a ilave asker ve askeri araç gönderdiğini dün bildirmişti. Wagner paralı savaşçılarının da bölgeye gittiği iddia edilmişti.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Ukraynalı askerlerin, Kursk kentine doğru 30 kilometre ilerlediği, bölgedeki Suca kentinin civarındaki bazı yerleşim birimleri üzerinde kontrol sağladığı iddia edilmişti.

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