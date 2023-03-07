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Dünya

Rusya ve Ukrayna arasında yeni takas! 220 kişinin serbest kaldı

Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimiyle toplam 220 kişinin serbest kaldığı bildirildi.

AA7 Mart 2023 Salı 18:47 - Güncelleme:
Rusya ve Ukrayna arasında yeni takas! 220 kişinin serbest kaldı
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, müzakereler sonucunda esir alınmış hayati tehlike altında bulunan 90 Rus askerinin Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan döndüğü belirtildi.

Serbest bırakılan askerlerin tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Moskova'ya nakledileceği aktarılan açıklamada, askerlere gereken psikolojik ve tıbbi yardımın da sağlandığı kaydedildi.

UKRAYNA: ESİR TAKASIYLA 130 UKRAYNALI ASKER SERBEST BIRAKILDI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da Telegram hesabından Ukrayna ile Rusya arasındaki esir değişimine ilişkin açıklama yaptı.

"Bir başka esir değişimi. 4'ü kadın asker 130 askerimizi geri getirmeyi başardık." diyen Yermak, bunların 87'sinin Mariupol'da esir alınan askerler olduğunu aktardı.

Yermak, 35 askerin de Bahmut ve Soledar bölgelerinden geri getirdiklerini anlatarak, "Bugün geri getirdiğimiz kişilerin çoğu ağır yaralı. Devlet Başkanımız Volodimir Zelenskiy'in dediği gibi devlet onların her biriyle ilgilenmeli. Kahramanlarımızın her biri devletin kendisini önemsediğini hissetmeli." ifadesini kullandı.

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