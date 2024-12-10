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Dünya

'Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler kışın başlayacak' iddiası

Polonya Başbakanı Donald Tusk, 'Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin barış müzakerelerinin bu kış başlayabileceğini' söyledi.

AA10 Aralık 2024 Salı 19:25 - Güncelleme:
'Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler kışın başlayacak' iddiası
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Polonya Başbakanı Tusk, hükümet toplantısında konuya dair açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin 1 Ocak 2025'te Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlatan Tusk, Ukrayna'daki durumla ilgili siyasi liderlerle çok sayıda toplantı yapacağını kaydetti.

"ORTAK SORUMLULUĞA SAHİP OLACAK"

Tusk, "(Avrupa Birliği'ndeki) dönem başkanlığımız, siyasi manzaranın şeklinin yanı sıra hala soru işaretleri olmasına rağmen belki de bu kış başlayacak müzakereler sırasında durumun nasıl görüneceği konusunda ortak sorumluluğa sahip olacak." ifadesini kullandı.

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Polonya'nın ve AB'nin çabalarının "nihai sonucunun" Ukrayna'da barış olması umudunu dile getiren Tusk, bu görüşmelere ilişkin detay vermedi.

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