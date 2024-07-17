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Dünya

Rusya ve Ukrayna esir takası! BAE devreye girdi

Rusya ve Ukrayna arasında savaş esiri takası yapıldı. İki ülkeden de 95 asker, ülkesine döndü. Takasın arabuluculuğunun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından yapıldığı belirtildi.

DHA17 Temmuz 2024 Çarşamba 15:16 - Güncelleme:
Rusya ve Ukrayna esir takası! BAE devreye girdi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptığı açıklamada, "İnsanlarımızı evlerine getirmeye devam ediyoruz. Rus esaretinden 95 savunucu daha serbest bırakıldı. Bunlar Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ulusal Muhafızlar ve sınır muhafızlarının askerleridir. Değişim ekibimize ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne bu serbest bırakmaya aracılık ettikleri için minnettarım. Ne kadar zor olursa olsun, esaret altında olabilecek herkesi arıyoruz. Herkesi geri getirmek zorundayız" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, esir takasına ilişkin açıklamasında ise "Müzakere süreci sonucunda, esaret altında ölümcül tehlike altında bulunan 95 Rus askeri, Kiev rejiminin kontrolündeki bölgeden iade edilmiştir. Buna karşılık 95 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (AFU) savaş esiri transfer edildi. Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Askeri Nakliye Uçağı, serbest bırakılan askerleri, Savunma Bakanlığı'nın tıbbi tesislerinde tedavi ve rehabilitasyon için Moskova'ya götürecek. Serbest bırakılan tüm askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik yardım sağlanmaktadır. Rus askerleri esaretten döndüklerinde Birleşik Arap Emirlikleri tarafından insani yardım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

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