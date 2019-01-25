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Rusya, Venezuela’da arabulucu olmaya hazırlanıyor

Rus medyası, Rusya’nın gerekirse Venezuela’da hükümet ve muhalefet arasında arabuluculuk yapmayı önerdiğini duyurdu. Arabuluculuk teklifinin, Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Bölümü Direktörü Şetinin Alexandr tarafından yapıldığı iddia edildi.

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Rus medyası, Rusya’nın gerekirse Venezuela’da hükümet ve muhalefet arasında arabuluculuk yapmayı önerdiğini ve küresel güç olarak sorumlu davranmaya hazır olduğunu söylediğini açıkladı. Arabuluculuk teklifinin, Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Bölümü Direktörü Şetinin Alexandr tarafından yapıldığı iddia edildi.
 
"Askeri dış etkiye ihtiyaç yok"
 
Bu arada Rusya’dan ABD’ye; Venezuela ve çevresindeki durumla ilgili en önemli şeyin dış müdahaleden kaçınmak olduğu uyarısı geldi. Şetinin, "En yüksek Amerikan yetkililerinin imalarını not ettik. Bu durumda Venezuela'daki durum üzerinde askeri dış etkiye ihtiyaç olmadığına inanıyoruz" dedi.
 
Rus Büyükelçiliği ABD’yi uyardı
 
Rusya’nın Washington Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından "Umarız Beyaz Saray, ABD halkının dikkatini duvar yapımı yüzünden ülkeyi kapatmanın sonuçlarından saptırma girişiminde bulunmaz. Suriye’de olduğu gibi Venezuela’da yeni maceralara girişilmez" mesajı yayımlandı.
  
Rybakov’un ABD’ye tavsiyesi var
 
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da, ABD ve yandaşlarını Venezuela’ya askeri müdahaleden kaçınmaya çağırdı. Rybakov verdiği demeçte, "Herkese, sadece ABD’yi değil, askeri eylem gibi fikirlerin uygulanmasında yer alabilecek herkese, bunu yapmaktan kaçınmasını tavsiye ediyoruz" dedi.
 
"Askeri işbirliği devam edecek"
 
Rusya, Venezuela ile askeri teknik işbirliğini sürdüreceğini açıklayan da Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov oldu. Borisov, "Askeri teknik işbirliğinin devam edeceğinden eminiz. Elbette ki öngörülemeyen bazı olayları göz ardı edemeyiz. Durumdaki değişiklikleri yakından izleyeceğiz. Bunların yankıları olabileceğini de göz ardı etmiyorum" ifadelerini kullandı.
  
Ruslar yatırımlarını korumak istiyor
 
Rus yetkililer, Venezuela'daki Rus yatırımlarının geleceği konusunda endişe duymadıklarını açıkladı. Rusya Karakas Büyükelçisi Vladimir Zaemski, Kommersant gazetesine; "Venezuela'daki Rus yatırımlarının geleceği için endişelenecek bir neden görmüyorum. Özellikle yürütülen tüm projeler taraflarca uygun bir şekilde kabul edildi. Her iki ülkenin yasama organlarından da izin alındı" dedi.
  
Maduro, 72 saatlik süreyi hatırlattı
 
Öte yandan Venezuela’nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’de bulunan Venezuela’nın diplomatik ofislerinin kapandığını açıklamış, cumartesi günü Venezuelalı diplomatik personelin Karakas’a döneceğini duyurmuştu. Maduro ABD’li delegasyonu uyararak, Venezuela dışına çıkması için verdiği 72 saatlik sürenin işlediğini hatırlattı.

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