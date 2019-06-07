Rusya, Venezuela'ya daha fazla askeri uzman yollayabilir

TASS´da yer alan habere göre, Shchetinin, "Venezuela´ya gönderilen ekipmanların bakımları ile ilgili sözleşmelerimiz var. Bu işler belirli sayıda insana ihtiyaç duyuyor. Daha fazla uzman gerekmesi halinde, yollayacağız" dedi

Mart ayı sonunda iki uçak dolusu Rus uzmanın Venezuela´ya gittiğini söyleyen, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela´da bulunan uzmanların Moskova ve Caracas arasındaki askeri ve teknik işbirliği çerçevesinde ekipmanları tamir ettiğini belirtti.