Rusya, Venezuela'ya daha fazla askeri uzman yollayabilir
Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Departmanı Direktörü Alexander Shchetinin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu´nda gazetecilere, ülkesinin Venezuela´da bulunan askeri uzmanlarının sayısının artırılabileceğini söyledi.
- DHA
TASS´da yer alan habere göre, Shchetinin, "Venezuela´ya gönderilen ekipmanların bakımları ile ilgili sözleşmelerimiz var. Bu işler belirli sayıda insana ihtiyaç duyuyor. Daha fazla uzman gerekmesi halinde, yollayacağız" dedi
Mart ayı sonunda iki uçak dolusu Rus uzmanın Venezuela´ya gittiğini söyleyen, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela´da bulunan uzmanların Moskova ve Caracas arasındaki askeri ve teknik işbirliği çerçevesinde ekipmanları tamir ettiğini belirtti.
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