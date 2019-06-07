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Rusya, Venezuela'ya daha fazla askeri uzman yollayabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Departmanı Direktörü Alexander Shchetinin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu´nda gazetecilere, ülkesinin Venezuela´da bulunan askeri uzmanlarının sayısının artırılabileceğini söyledi.

  • DHA
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TASS´da yer alan habere göre, Shchetinin, "Venezuela´ya gönderilen ekipmanların bakımları ile ilgili sözleşmelerimiz var. Bu işler belirli sayıda insana ihtiyaç duyuyor. Daha fazla uzman gerekmesi halinde, yollayacağız" dedi
 
Mart ayı sonunda iki uçak dolusu Rus uzmanın Venezuela´ya gittiğini söyleyen, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela´da bulunan uzmanların Moskova ve Caracas arasındaki askeri ve teknik işbirliği çerçevesinde ekipmanları tamir ettiğini belirtti.

Kulaklıkla müzik dinliyordu, karşıya geçerken ambulans çarptı

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