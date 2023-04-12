Rusya: Wagner paralı savaşçıları Bahmut'un içinde ilerliyor

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki savaşta eylemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, tüm cephelerde saldırıların sürdüğünü ve Ukrayna ordusunun kayıplar verdiğini anlattı.

Bahmut'ta Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı savaşçıların eylemlerine ilişkin de bilgi paylaşan Konaşenkov, "Donetsk yönünde Artyömovsk'ta (Bahmut) Wagner saldırı müfrezeleri üç mahalleyi ele geçirdi. Hava indirme birlikleri, saldırı müfrezelerinin kanatlarındaki düşmanın eylemlerini engelledi." ifadelerini kullandı.

Rus hava taktik ve operasyonel birlikleri, füze ve topçu birliklerinin saldırılarıyla Çasov Yar ve Bogdanovka şehirlerinden Bahmut'a girmeye çalışan Ukrayna askeri güçlerinin vurulduğunu dile getiren Konaşenkov, Ukrayna ordusunun 28. Mekanize Tugayına bağlı birliklerin de Konstantinovka yerleşim birimi yakınlarında etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Bu bölgede son bir günde Rus hava kuvvetlerine ait uçakların 8 sorti gerçekleştirdiğini kaydeden Konaşenkov, füze ve topçu birliklerinin bu bölgeye 52 atış yaptığını bildirdi.

Konaşenkov, "245'ten fazla Ukrayna askeri, bir tank, bir zırhlı personel taşıyıcı, iki zırhlı savaş aracı, üç pikap, 8 araba, Msta-B obüs, 2 adet D-20 obüs ve 3 Grad çok namlulu roketatar vuruldu." diye konuştu.

Ayrıca Harkiv bölgesinde ABD üretimi "Paladin" ve Polonya üretimi "Krab" kundak motorlu topçu sistemini vurduklarını belirten Konaşenkov, Rus Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Krasnıy Liman yakınlarında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Su-24 savaş uçağı düşürdüğünü söyledi.