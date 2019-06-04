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Rusya WSJ ve Trump'ı yalanladı: Aksine derinleştirmeyi planlıyoruz

Rus yetkililer ABD'nin 'Venezuela'daki Rus askeri ve teknik uzmanlar ülkeyi topluca terk etti' iddiasını yalanladı.

  • star.com.tr
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Pazar günü Wall Street Journal'da yer alan haberde, Venezuela'daki Rus askeri ve teknik uzmanların topluca ülkeden ayrıldığı ileri sürüldü. Haberde, ülkede bulunan bin kadar Rus uzmandan geriye birkaç düzine kaldığı iddia edildi.
 
Gazete söz konusu uzmanların çıkışını, sözleşmelerin eksikliğe ve Karacas'ın Rus yüksek teknoloji ürünü askeri donanım şirketi Rostec'in hizmetlerini ödemek için herhangi bir fonu olmadığına bağladı. 
 
ABD Başkanı Donald Trump da, dün sosyal medyadan paylaştığı bir mesajda, ''Rus yetkililer Venezuela'daki vatandaşlarının çoğunu ülkeden çıkardığını bize bildirdi.'' ifadelerini kullandı.
 
 
RUSYA'DAN YALANLAMA
 
Rusya makamları, ABD basını ve Donald Trump'ın iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, Karakas ile işbirliğinin her zaman olduğu gibi devam ettiği ve bu işbirliğini genişletmeye hazır oldukları vurgulandı.
 
Haberde adı geçen Rostec'ten yapılan açıklamada, ''Wall Street Journal'daki rakamlar onlarca kez abartıldı. Oradaki personel sayımız yıllardır hiç değişmedi.'' ifadelerine yer verildi. Bunun yanı sıra açıklamada, Rusya ile Venezuela  arasındaki işbirliği çerçevesinde zaman zaman bazı grupların Rusya'dan tedarik edilen ekipmanların bakım ve onarımı için ülkeye giriş yaptığı belirtildi.
 
Rusya devletinin askeri donanım ihracatlarını organize eden kuruluşu Rosoboronexport'tan da benzer bir açıklama geldi. Açıklamada, Rusya ve Venezula'nın iddia edilenin aksine işbirliğini deirinleştirmeyi planladığı ifade edildi.
 
 
 

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