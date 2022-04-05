Rusya Wikipedia'ya ceza tehdidinde bulundu

Rus düzenleme kurumu, Moskova'nın Ukrayna'da yürüttüğünü belirttiği "askeri operasyon" ve Rus ordusu hakkında Wikipedia'yı yanlış bilgiler yayınlamakla suçladı.

Rus yasalarına göre, Roskomnadzor'un talebinden sonra yasa dışı içerikleri platformlarından kaldırmayan internet kuruluşlarının sahipleri 4 milyon rubleye kadar (48,120 dolar) ceza alabiliyor.

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya on binlerce asker yollamış ve Ukrayna'daki saldırılarını "savaş" ya da "işgal" olarak değil, "özel askeri operasyon" olarak nitelendirmişti.