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Dünya

Rusya Wikipedia'ya ceza tehdidinde bulundu

Rusya'nın iletişim düzenleme kurumu Roskomnadzor, internet ansiklopedisi Wikipedia'nın Ukrayna'daki durumla alakalı 'kamuoyunu ilgilendiren hatalı içerikleri' kaldırmasını talep etti.

Reuters5 Nisan 2022 Salı 11:59 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 12:00
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Rus düzenleme kurumu, Moskova'nın Ukrayna'da yürüttüğünü belirttiği "askeri operasyon" ve Rus ordusu hakkında Wikipedia'yı yanlış bilgiler yayınlamakla suçladı.

Rus yasalarına göre, Roskomnadzor'un talebinden sonra yasa dışı içerikleri platformlarından kaldırmayan internet kuruluşlarının sahipleri 4 milyon rubleye kadar (48,120 dolar) ceza alabiliyor.

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya on binlerce asker yollamış ve Ukrayna'daki saldırılarını "savaş" ya da "işgal" olarak değil, "özel askeri operasyon" olarak nitelendirmişti.

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