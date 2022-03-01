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Dünya

Rusya yanlısı tutumu danışmanlarını istifa ettirdi

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in Rusya yanlısı tutumu, danışmanlarının ve özel kalem müdürünün istifa etmesine neden oldu.

AA1 Mart 2022 Salı 12:36 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 12:36
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The Pioneer adlı internet sitesinde yer alan haberde, Schröder'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arasına mesafe koymaması ve Rusya'ya ait doğal gaz şirketlerindeki görevlerini bırakmayı reddetmesi nedeniyle Özel Kalem Müdürü Albrecht Funk ve diğer 3 danışmanı istifa kararı aldı.

Eski Alman Şansölye, Gazprom, Rosneft, Kuzey Akım gibi pek çok Rus enerji şirketinin yönetim kurulunda yer alıyor.

Öte yandan Münih Büyükşehir Belediyesi Filarmoni Orkestrası Şefi Valeri Gergiev, Putin'e yakınlığı nedeniyle görevden alındı. Alman medyasına açıklamada bulunan Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dieter Reiter, Gergiyev'in Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı kınamadığı gerekçesiyle görevden alındığını bildirdi. Reiter, bu nedenle Münih Filarmoni Orkestrası tarafından onun yönetiminde başka konser verilmeyeceğini söyledi.

Gergiev, 2015 yılından bu yana bir kent orkestrası olan Münih Filarmoni Orkestrası'nın şefliğini yapıyordu.

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