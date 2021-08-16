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Dünya

Rusya yasa dışı ilhak etmişti! 4 Kırım Türkü'ne hapis verdi

Rusya, 2019'da yasadışı ilhak ettiği Kırım'da 4 Kırım Tatar Türkünü 12 yıldan 18 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırdı.

AA16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:35 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:36
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Rusya'nın Rostov-na-Donu kentindeki askeri mahkeme, 4 Kırım Tatar Türkü'nü terör suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırdı.

Kırım Dayanışması Platformundan yapılan açıklamada, mahkemenin, 4 kişiyi terör suçlamasıyla yargıladığı kaydedildi.

Mahkemenin kararına göre Ruslan Mesutov 18, Lenur Halilov 18, Eldar Kantimirov 12 ve Ruslan Nagayev 13 sene hapis cezasına çarptırıldı.

Söz konusu 4 kişi 2019'da Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da terör suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

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