Rusya yasa dışı ilhak etmişti! 4 Kırım Türkü'ne hapis verdi

Rusya'nın Rostov-na-Donu kentindeki askeri mahkeme, 4 Kırım Tatar Türkü'nü terör suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırdı.
Kırım Dayanışması Platformundan yapılan açıklamada, mahkemenin, 4 kişiyi terör suçlamasıyla yargıladığı kaydedildi.
Mahkemenin kararına göre Ruslan Mesutov 18, Lenur Halilov 18, Eldar Kantimirov 12 ve Ruslan Nagayev 13 sene hapis cezasına çarptırıldı.
Söz konusu 4 kişi 2019'da Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da terör suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.