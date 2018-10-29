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Rusya yeni bir silah geliştirdiğini duyurdu

Rusya, haberleşme uydularını devre dışı bırakacak yeni bir silah geliştirdiğini duyurdu.

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Haberleşme uydularını hedef alabilen “Tirada-2S” gelecek yıl Rusya Savunma Bakanlığı’na teslim edilecek. Rus Interfaks haber ajansına yeni uydu savar silahla ilgili bilgi veren Rusya askeri sanayi yetkilileri “Düşman ülkelere ait uyduları fiziki olarak yörüngede yok etmek yerine elektronik sinyalle onları devre dışı bırakacak silahı 2001 yılında geliştirmeye başladık. Geçen günlerde ilk çalışan uydu savar silahı örneği olan “Tirada-2S” denendi ve başarılı sonuç alındı.
 
Önümüzdeki yıl Rusya Savunma Bakanlığı’na teslim edilecek yeni silah Rusya güvenliğini tehdit eden herhangi bir haberleşme uydusunu göndereceği kuvvetli sinyal ile etkisiz hale getirebilecek. Bundan böyle dünya yörüngesinden gelecek tehditlere karşı da hazırız” ifadelerini kullandı.
 
DEVLET SIRRI
 
Rusya’nın yeni geliştirdiği silahın ‘yeryüzünde konuşlu ve hareket halinde’ olması dışında çalışma prensiplerine ilişkin bilgileri ‘devlet sırrı’ olması nedeniyle kamuoyuyla paylaşmadı. Rusya’nın üretimini tamamladığını ilan ettiği uydu savar silahın kullanılması durumunda istenilen bölge ve ülkede TV yayınları, telefon haberleşmesi ve GPS navigasyon imkânlarını sonlandırılabileceği anlamına geliyor. 1980’lerde dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan’ın desteklediği uzayda savunma önlemleri olarak adlandırılan “Stratejik Savunma Girişimi” Yıldız Savaşları olarak nitelendirilmişti.
 
(Hürriyet)

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