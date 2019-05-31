Rusya yeni haberleşme uydusunu uzaya gönderdi

Rusya, perşembe günü Gazprom Uzay Sistemleri'nin Yamal 601 isimli haberleşme uydusunu başarıyla yörüngesine gönderdi.

Yamal 601, Rusya'nın en güçlü telekomünikasyon uydusu. Yamal uydu filosunun bir parçası olarak Rus petrol ve doğal gaz şirketlerinin bir iştiraki olan Gazprom Space Systems tarafından işletilecek.

Bu uzay aracı kısmen Gazprom'un kendi operasyonlarını desteklemek için kullanılacak bununla birlikte, Televizyon ve Radyo Yayıncılığı için yoğun bir şekilde kullanılıyor.

Gazprom Uzay Sistemleri, Gazprom’un Rusya’nın Kuzey bölgelerindeki faaliyetlerini desteklemek amacıyla 1992 yılında Gazkom olarak kuruldu. İlk iki uydusu (Yamal 101 ve 102) Eylül 1999'da Proton-K / DM-2M roketi kullanılarak konuşlandırıldı, ancak Yamal 101 fırlatmadan kısa bir süre sonra elektriksel bir arıza yaşadı.

Yamal 601 uzay aracı Fransız, İtalyan ortak girişimi Thales Alenia Space tarafından yapılmıştır ve şirketin Spacebus-4000C4 platformuna dayanmaktadır. Uzay aracının 5 bin 700 kilogram olduğu bildirilen bir kütleyle, önümüzdeki on beş yıl boyunca Gazprom'a hizmet etmesi bekleniyor.

Tüm Yamal uyduları gibi, Yamal 601 de, Khrunichev Devlet Araştırma ve Üretim Merkezi tarafından üretilen bir Proton roketinin üstündeki yörüngeye gönderildi. Proton, 1960'larda, Sovyetler Birliği'nin en güçlü nükleer silahlarını gezegenin herhangi bir yerine götürebilecek bir ultra-ağır füze olan Vladimir Chelomei'nin UR-500'ün bir türevi olarak geliştirildi.