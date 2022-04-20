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Dünya

Rusya'dan yeni iddia: Ukrayna'da 12 askeri unsuru füzelerle vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'ya ait 12 askeri unsura yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenlendiklerini söyledi.

AA20 Nisan 2022 Çarşamba 21:22 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 21:23
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Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiğini belirtti.

Gün içinde uçaklarla 73 askeri unsurun vurulduğunu aktaran Konaşenkov, bunların arasında 2 füze ve silah deposunun bulunduğunu bildirdi.

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait 12 askeri unsura yönelik yüksek hassasiyetli füzelerle saldırı düzenlendi. Bugüne kadar 140 uçak, 106 helikopter, 498 insansız hava aracı, 254 hava savunma füze sistemi, 2 bin 397 tank ve zırhlı araç, 261 çok namlulu roketatar, 1038 obüs ve havan topu ile 2 bin 244 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.

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