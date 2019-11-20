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Rusya: YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi neredeyse tamamlandı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi neredeyse tamamlandı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi neredeyse tamamlandı.

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