Rusya: YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi neredeyse tamamlandı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi neredeyse tamamlandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi neredeyse tamamlandı.
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