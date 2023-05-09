Rusya, Zafer Bayramı'nda da Ukrayna'ya saldırdı

Ukrayna, Kiev semalarında 25 seyir füzesinden 23'ünü dün gece havada imha ettiğini ve kimsenin yaşamını yitirmediğini açıkladı. Rusya, Ukrayna'daki şiddetli hava saldırılarını art arda ikinci günde de sürdürürken, bu ay beşinci kez büyük hava saldırısı yapmış oldu.

Ukrayna hava kuvvetleri açıklamasında, "'Kutsal' 9 Mayıs öncesindeki gece, Ukrayna topraklarına saldırdılar" dedi.

Ukrayna'nın büyük taarruzunun beklendiği bu dönemde Ukrayna'ya saldırılarını arttıran Rusya, sivilleri hedef aldığı iddilarını reddederek, hava saldırılarını Ukrayna'nın savaşma kabiliyetini azaltmak için yaptığını belirtti.

Nazi Almanyası 9 Mayıs 1945'te mağlup olduktan sonra, bu mağlubiyetin yıl dönümü Rusya devlet başkanı Vladimir Putin döneminde büyük bir bayram olarak kutlanmaya başladı.

Putin, Kızıl Meydan'daki Kremlin duvarlarının önündeki on dakikalık ateşli konuşmasında, "Batılı küresel elitlere" ateş püskürerek, Rusya'nın yaşamsal bir tehditle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Putin'in konuşmasından sonra top atışları yapıldı ve askerler Kızıl Meydan'da kortej oluşturdular. Korteje tanklar ve kıtalararası menzilli nükleer balistik füzelerin olduğu araçlar da katıldı. Fakat bu yıl savaş uçaklarının gösterisi iptal edildi.

Ukrayna ise Rusya'dan ayrılığını sembolize etmek için bu yıl Zafer Bayramı'nı Avrupalı müttefikleri gibi 8 Mayıs'ta kutlayacağını açıklamıştı. Ukrayna 9 Mayıs'taysa Avrupa Birliği'nin (AB) kuruluşunu simgeleyen Avrupa Günü'nü kutluyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün Ukrayna'ya yaptığı ziyarette, Kiev tren garındaki bir fotoğrafını Twitter'dan paylaştı.

Von der Leyen, "Yeniden Kiev'de olmak güzel. Bizim için çok önemli değerler burada her gün savunuluyor" diyerek, Kiev'in "Avrupa gününü kutlamak için çok uygun bir yer" olduğunu belirtti.