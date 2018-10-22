Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya, Zaharçenko cinayetinde Ukrayna'yı suçladı

Ukrayna’da Rusya yanlısı milislerin lideri olan Aleksandr Zaharçenko’nun bombalı saldırıyla öldürülmesine ilişkin Rus heyetin yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre saldırıyı Ukrayna Özel Kuvvetleri düzenledi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bombalamadan sonra olay yerinde yapılan incelemeler ve ardından gerçekleşen araştırmalar neticesinde Donbass’ta gerçekleşen saldırının faili Ukrayna Özel Kuvvetleri üyeleridir. Yapılan araştırma gerçek verilere dayanan objektif değerlendirmelerdir. Bu çalışmaların ışığında soruşturma neticelenmiştir” dedi.
 
Geçtiğimiz Eylül ayında, Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Aleksandr Zaharçenko bir kafeye girdiği sırada bombalı saldırı sonucu öldürülmüştü. Gerçekleşen saldırının ardından Rusya, Ukrayna’yı suçlamış, Ukrayna ise suçlamaları reddetmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Nehre düşen araçtaki aileyi kurtardı

Nehre düşen araçtaki aileyi kurtardı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA