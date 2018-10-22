Rusya, Zaharçenko cinayetinde Ukrayna'yı suçladı
Ukrayna’da Rusya yanlısı milislerin lideri olan Aleksandr Zaharçenko’nun bombalı saldırıyla öldürülmesine ilişkin Rus heyetin yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre saldırıyı Ukrayna Özel Kuvvetleri düzenledi.
- İHA
Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bombalamadan sonra olay yerinde yapılan incelemeler ve ardından gerçekleşen araştırmalar neticesinde Donbass’ta gerçekleşen saldırının faili Ukrayna Özel Kuvvetleri üyeleridir. Yapılan araştırma gerçek verilere dayanan objektif değerlendirmelerdir. Bu çalışmaların ışığında soruşturma neticelenmiştir” dedi.
Geçtiğimiz Eylül ayında, Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Aleksandr Zaharçenko bir kafeye girdiği sırada bombalı saldırı sonucu öldürülmüştü. Gerçekleşen saldırının ardından Rusya, Ukrayna’yı suçlamış, Ukrayna ise suçlamaları reddetmişti.
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