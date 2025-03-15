Rusya: Zaoleşenka ve Rubanşçina yerleşim birimlerini geri aldık

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus birliklerinin, bölgedeki Ukraynalı güçlere yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birlikleri, saldırıları sonucunda bölgedeki Zaoleşenka ve Rubanşçina yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 67 bin 630 asker, 393 tank, 317 piyade savaş aracı, 283 zırhlı personel taşıyıcısı ve 2 bin 199 zırhlı araç kaybettiği bildirilen açıklamada, Ukraynalı askerlerden arındırılan yerlerde mayın temizleme çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca gece Moskova bölgesi dahil Rus bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait 126 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna birliklerinin girdiği Rus toprağı Kursk bölgesinde son bir haftada 29 yerleşim birimini geri aldıklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Kursk bölgesinde çevrelenen Ukrayna askerlerinin hayatının bağışlanmasını istediğini dün açıklamıştı.

Putin de Rusya Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantıda, Trump'ın Ukraynalı askerlerle ilgili çağrısını anlayışla karşıladıklarını belirterek, "Silahlarını bırakıp teslim olmaları durumunda hayatları garanti altına alınacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Ukraynalı askerlerin 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor.