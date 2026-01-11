İSTANBUL 11°C / 2°C
Dünya

Rusya, Zaporijya'da ilerliyor! Belogorye kontrol altında

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde bulunan Belogorye yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

11 Ocak 2026 Pazar 13:37
Rusya, Zaporijya'da ilerliyor! Belogorye kontrol altında
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Belogorye yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Dnepr askeri grubu birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Zaporijya bölgesinde Belogorye yerleşim yerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'daki Sumi, Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 5 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

  • Rusya Savunma Bakanlığı
  • Ukrayna
  • Rusya Savunma
  • Belogorye ele geçirdi
  • Ukrayna Zaporijya

