Rusya: Zoom ve Pinterest'e 300 bin dolar ceza uygulandı

Zoom ve Pinterest aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.
Söz konusu platformlarda kullanıcıların verilerinin Rusya'da yerelleştirmediği gerekçesiyle yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Zoom'un 15, Pinterest'in 12 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.ÇOK SAYIDA YABANCI PLATFORMA CEZA VERİLMİŞTİ
Ülkede, Zoom ve Pinterest'in yanı sıra Twitch, WhatsApp, Spotify ve LinkedIn gibi çeşitli yabancı platformlara da kullanıcı verilerini yerelleştirmedikleri gerekçesiyle para cezaları verilmişti.