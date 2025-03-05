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Dünya

Rusya: Zoom ve Pinterest'e 300 bin dolar ceza uygulandı

Rusya'da, Zoom ve Pinterest'e kullanıcıların verilerini ülkede yerelleştirmedikleri gerekçesiyle toplam 27 milyon ruble (yaklaşık 300 bin dolar) ceza verildi.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 19:47 - Güncelleme:
Rusya: Zoom ve Pinterest'e 300 bin dolar ceza uygulandı
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Zoom ve Pinterest aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

Söz konusu platformlarda kullanıcıların verilerinin Rusya'da yerelleştirmediği gerekçesiyle yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Zoom'un 15, Pinterest'in 12 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

ÇOK SAYIDA YABANCI PLATFORMA CEZA VERİLMİŞTİ

Ülkede, Zoom ve Pinterest'in yanı sıra Twitch, WhatsApp, Spotify ve LinkedIn gibi çeşitli yabancı platformlara da kullanıcı verilerini yerelleştirmedikleri gerekçesiyle para cezaları verilmişti.

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