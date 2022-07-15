Rusya'da 15 Temmuz şehitleri anıldı: Rusya, FETÖ ile mücadelede gereken desteği veriyor

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın ev sahipliğinde büyükelçilik binasında düzenlenen etkinliğe, büyükelçilik çalışanları, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Türk vatandaşları katıldı.

15 Temmuz şehitlerinin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Samsar bir konuşma yaptı.

6 yıl önce 15 Temmuz'da Türkiye'nin yakın tarihin en büyük badirelerden birini atlattığını söyleyen Samsar, ordunun içine saklanmış Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu vatan hainlerinin seçilmiş hükümete ve anayasal düzene karşı kanlı bir darbe girişimi başlattığını dile getirdi.

Samsar, şöyle devam etti:

"Kendi halkına ve meclisine ateş açacak, tanklarla uçaklarla bombalayacak kadar gözü dönmüş bu alçaklar, Türk milletinin gücünü, cesaretini, demokrasiye olan bağlılığını hesaba katmadılar. Özgürlüğüne aşık, demokrasiye tutkulu Türk milleti gerçekten de o gece kükremiş sel gibi sokaklara aktı ve gövdesini gözünü kırpmadan tanklara tüfeklere karşı siper etti."

O gece halk için demokrasi, anayasal düzen, hak ve özgürlükleri FETÖ teröristlerine karşı savunmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sokaklara çıkanların darbeye, baskıya, en sert ve net şekilde "hayır" dediğini ve bir "demokrasi destanı" yazdığını vurgulayan Samsar, bu onurlu mücadelede 251 vatan evladının şehadete ulaştığını, 2 bin 200'den fazla kişinin gazilik mertebesine eriştiğini söyledi.

Samsar, 15 Temmuz'daki mücadelenin ve zaferin sahibinin tüm Türkiye'nin ve milletin zaferi olduğunun çizdi.

Geçen 6 yılda devletin temel önceliklerden birini yurt içinde ve dışında FETÖ ile mücadelenin oluşturduğuna işaret eden Samsar, bu mücadelenin uzun soluklu bir mücadele olacağını kaydetti.

Samsar, FETÖ'nün yurt dışında çöreklendiği toplumlarda kamuoylarını Türkiye'ye karşı kışkırtmak için çaba harcadığını belirterek, buna rağmen her geçen gün dünya kamuoyunun bu hain terör örgütünün gerçek yüzünü daha iyi gördüğüne dikkati çekti.

- "RUSYA, FETÖ İLE MÜCADELEDE GEREKEN DESTEĞİ VERİYOR"

Rusya'nın FETÖ'ye uzun süre önce kapılarını kapattığını belirten Samsar, şunları kaydetti:

"Rusya Federasyonu'nun haklı mücadelemizi anladığını ve bu konuda bize gereken desteği verdiğini memnuniyetle görüyoruz. 15 Temmuz gecesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Türk demokrasisine desteğini ve darbe teşebbüsüne tepkisini dile getirmesi çok önemli bir mesajdı. Rusya Federasyonu'nun bu konuda açık tavır almasını takdirle karşıladık. Önümüzdeki dönemde, Rus dostlarımızın bu örgütle ilişkisi bulunan kişi ve kuruluşlara karşı aynı tutumu devam ettirmesini temenni ediyoruz."

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Emrullah Gölcük de günün önemine ilişkin bir konuşma yaptı.