Rusya'da 2 bin kedinin katıldığı fuar
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 'Winter Cat Show' adlı uluslararası kedi fuarda 12 ülkeden 2 bin kedi yer aldı.
- AA
Moskova'daki Crocus Expo Fuar Merkezi'nde "Roskoş" Felinoloji Kulübünce organize edilen fuarı çok sayıda kişi ziyaret etti.
12 ülkeden ve 40 cinsten 2 bin kedinin yer aldığı fuarda, "en iyi kedi" ve "en iyi yavru kedi" gibi çeşitli yarışmalar yapıldı.
Kedilerle ilgili sunumların yapıldığı fuar, iki gün sürecek.
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