Rusya’da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Rusya’nın Kamçatka Yarımadası'nda 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- İHA
Hong Kong Gözlemevi, Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası'nda 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.
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