Rusya'da 8,8 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu olduğu belirtildi.

Açıklamada, depremin 20 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 8,8 olduğu aktarıldı.

Bölgede 6,9 ve 6,3 büyüklüklerinde artçıların da kayda geçtiği depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya'da tsunami uyarısının ardından halk yüksek binaların çatısına çıkmaya başladı.

ABD'DEKİ FEDERAL ACİL DURUM YÖNETİM AJANSI, HAWAİİ'DE KIYI BÖLGELERİNİN DERHAL TAHLİYESİNİ İSTEDİ

ABD'deki Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen depremin ardından Hawaii'de kıyı bölgelerinin derhal tahliye edilmesini talep etti.

FEMA tarafından sosyal medya platformu X'ten tahliye çağrısına ilişkin mesaj paylaşıldı.

Hawaii'deki kıyı bölgelerdeki vatandaşlara "hemen harekete geçme" çağrısı yapılan mesajda, tahliye güzergahlarının genellikle dalga sembolü ve daha yüksek yerlere yönlendiren okla işaretlendiği bildirildi.

Mesajda, kıyı bölgelerdeki vatandaşlara "Derhal bölgeden ayrılın." çağrısı yapıldı.

7'LİK ARTÇILAR

Depremin ardından en büyüğü 7 büyüklüğünde çok sayıda artçı sarsıntı da meydana geldi.

RUSYA'NIN DOĞUSUNDAKİ DEPREM SONRASI ABD'NİN CALİFORNİA KIYILARI İÇİN TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından ABD'nin California eyaleti kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı.

TRUMP: GÜÇLÜ VE GÜVENDE KALIN

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından "Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen büyük bir deprem nedeniyle, Hawaii'de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı yürürlükte. Alaska ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik kıyısı için ise Tsunami İzleme durumu geçerli. Japonya da tehlike altındaki bölgeler arasında yer alıyor. Güçlü ve güvende kalın." Paylaşımı yaptı.

JAPONYA'YI TSUNAMİ VURDU

Tsunami uyarısının ardından Japonya'daki Fukuşima Nükleer Santralindeki işçiler tahliye edildi.

Rusya'nın doğusundaki depremin ardından tsunami dalgaları Severo-Kurilsk kıyılarına ulaştı.

Depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika, ABD ve Pasifik Adaları için tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya'da tsunami sonrası balinalar kıyıya vurdu.

GEÇEN HAFTA 7.6'YLA SALLANMIŞTI

Avrasya'nın kuzeydoğusunda bulunan; batıda Ohotsk Denizi, doğuda Bering Denizi ve Büyük Okyanusu ile çevrili olan Kamçatka Yarımadası'nda geçen hafta da 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.