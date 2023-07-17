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Dünya

Rusya'da ''acil durum''... Kırım köprüsünden dumanlar yükseliyor

Kırım köprüsünün “acil durum” nedeniyle araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

AA17 Temmuz 2023 Pazartesi 07:12 - Güncelleme:
Rusya'da ''acil durum''... Kırım köprüsünden dumanlar yükseliyor
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Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın Sözde Valisi Sergey Aksenov, yaptığı yazılı açıklamada, köprüde detaylarına yer verilmeyen acil bir durumun yaşandığını ifade etti.

Söz konusu acil durum nedeniyle köprünün araç trafiğine kapatıldığını belirten Aksenov, "Güvenlik ve ilgili birimler çalışmalar yürütüyor." ifadesini kullandı.

Rus sosyal medyasında çıkan bazı görüntülerde, köprüden dumanların yükseldiği görülüyor.

Basında çıkan bazı haberlerde de Ukrayna ordusunun gece saatlerinde köprüye füze saldırısı gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Köprüde Kasım 2022'de yaşanan patlama nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

  • Kırım köprüsü
  • trafik
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