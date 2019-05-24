21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0759
  • 6,8002
  • 250.175
  • 85.743
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya’da Afrikalı gencin üzerinden anne ve babasının bağırsakları çıktı

Rusya’da polisler tarafından üstü aranan Senagalli gencin üzerinden anne ve babasına ait bağırsaklar çıktı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya’nın başkenti Moskova’da devriye görevi yapan polisler, hareketlerinden şüphelendikleri bir genci takibe aldı. Bir süre sonra polisler genci durdurarak üzerini aramak istedi. Rusça bilmeyen genç polise direnmedi. Polis, gencin üzerinde yaptığı aramada bedenine bağlı kurumuş bağırsak ve sakatatlar tespit etti. Bunun üzerine genç hemen ekip otosuna bindirilerek karakola götürüldü. Burada ifadesi alınmak istenen gencin Rusça ve İngilizce bilmediği anlaşılınca ifade gecikti. Gencin üzerinden çıkan evraklar incelenince Senegalli olduğu anlaşıldı. Rus polisi bunun üzerine Fransızca bilen bir tercüman getirerek ifadesini almaya başladı.
 
Tercümanın gelmesinden sonra Senagalli Alban isimli gencin ifadesi alındı. Genç ifadesinde, bedenine ve pantolon kemerinin üstüne bağladığı bağırsak ve sakatatların ölmüş olan anne ve babasına ait olduğunu, kendi geleneklerine göre ailesinden bireylere ait parçalarının bedene bağlanması durumunda kötü ruhlardan arındıklarını söyledi. Polis Senagalli genç hakkında daha çok bilgi edinmek için Senegal Konsolosluğuyla iletişime geçti. Rusya’ya kaçak yollarla girdiği anlaşılan gencin yargılanmasından sonra sınır dışı edileceği öğrenildi.

İstanbul´da ATM makinesini döven adam kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Teröristler kapımızı kırarak içeri girdi'

'Teröristler kapımızı kırarak içeri girdi'

Tamamlandığında dünyada 3. olacak! 100 metreye ulaştı

Tamamlandığında dünyada 3. olacak! 100 metreye ulaştı

'Türkiye G-20 içerisinde aktif bir role sahip'

'Türkiye G-20 içerisinde aktif bir role sahip'

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Tevfik Göksu İmamoğlu'nun iddialarına kalem kalem cevap verdi

Tevfik Göksu İmamoğlu'nun iddialarına kalem kalem cevap verdi

ABD ve İran arasındaki gerilimi dindirmek için arabulucu oldular

ABD ve İran arasındaki gerilimi dindirmek için arabulucu oldular

O ilimizdeki saklı cennet! Hayran bırakıyor

O ilimizdeki saklı cennet! Hayran bırakıyor

27 Mayıs darbesi... O döneme ait mektuplar Türkiye tarihine ışık tutuyor

27 Mayıs darbesi... O döneme ait mektuplar Türkiye tarihine ışık tutuyor
 

POPÜLER HABERLER

´´Alka´´ başarıyla imha etti

´´Alka´´ başarıyla imha etti

Hazırlık önce dağlarda başlıyor... Niyet tutarak yapıyorlar

Hazırlık önce dağlarda başlıyor... Niyet tutarak yapıyorlar

Van Gölü havzasının kırlangıç misafirleri

Van Gölü havzasının kırlangıç misafirleri

Game of Thrones'un yıldızından eleştirilere yanıt: Saygısızlık yapılıyor

Game of Thrones'un yıldızından eleştirilere yanıt: Saygısızlık yapılıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA