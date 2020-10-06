star.com.tr 06 Ekim 2020 Salı 19:44 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 19:46

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki bir asker ve kardeşini Estonya'ya devlet sırlarını ilettiği iddiasıyla tutukladığını duyurdu.

Rus haber ajansı TASS tarafından yayınlanan FSB görüntülerine göre ajanlıkla suçlanan asker Moskova'nın 365 km batısındaki Smolensk kentinde bir apartman binasının önünde askeri kıyafetli üç memur tarafından siyah bir minibüse bindirilerek gözaltına alındı .

FSB, Estonya makamlarına iletildiği iddia edilen bilgilerin niteliği hakkında ayrıntı vermedi.

FSB, askerin Estonya'da daimi ikamet eden erkek kardeşinin de Estonya sınırına yaklaşık 30 km uzaklıktaki bir Rus şehri olan Pskov'da gözaltına alındığını ekledi. Agerpres'in haberine göre FSB tarafından yayınlanan ayrı görüntüler, yerde yatan sivil kıyafetler giymiş bir adamı kelepçeleyen ve bir minibüse bindiren memurları gösteriyor.

Federal Güvenlik Servisi, vatana ihanetten ceza davası açıldığını söyledi. Söz konusu iki kişi suçlu bulundukları takdirde 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Ağustos ayında yaşanan benzer bir olayda, Stratejik Füze Kuvvetleri'nden bir Rus askeri, Ukrayna'ya devlet sırlarını verdiği iddiasıyla Sibirya'da tutuklanmıştı.

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