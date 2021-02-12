İSTANBUL 6°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2021 Cuma / 1 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0342
  • EURO
    8,5308
  • ALTIN
    411.394
  • BIST100
    1546.05
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'da apartmanda yangın çıktı, alevler arasında kalan kadın 4. kattan kara atlayarak kurtuldu
Dünya

Rusya'da apartmanda yangın çıktı, alevler arasında kalan kadın 4. kattan kara atlayarak kurtuldu

Rusya'da yaşadığı apartman dairesinde yangın çıkan kadın, bina girişindeki kar yığınının üzerine 4'üncü kattan atlayarak kurtuldu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

DHA12 Şubat 2021 Cuma 10:14 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 10:14
ABONE OL

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşadığı apartman dairesinde yangın çıkan kadın, apartmanın girişinde kar yağışıyla biriken kar yığınına 4'üncü kattan atlayarak ölümden kurtuldu. Yangın çıkan apartmana ilk ulaşan iki polis memurundan biri olan Maxim Kravchenko, kapıyı açamayınca yanan daireye balkondan girmeye karar verdi. Balkona tırmanarak kapıyı açan Kravchenko, içeride mahsur kalan kadınla balkona geri çıktı. İkili, kar yağışı sonrası apartmanın önünde biriken kar kütlesinin üzerine atlayarak yara almadan kurtuldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.