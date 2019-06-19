28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8693
  • 6,5769
  • 253.313
  • 93.699
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya'da arazi aracı takla attı, sürücü camdan çıktı

Rusya'da bir arazi aracının tepeden yuvarlandığı kazada, sürücü camdan fırladı. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu ağır yaralandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, Rusya´nın Vladivostok şehrindeki tepede meydana geldi. Tekerinin çukura girmesi nedeniyle kontrolden çıkan arazi aracı takla atarak tepeden yuvarlandı. Bu sırada emniyet kemeri takılı olmayan sürücüsü camdan çıktı. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki kişi ağır yaralandı. Yaralılar tedaviye alınırken,  kaza anı ise saniye saniye çevredekilerin kemarasına yansıdı.

Şanlıurfa´da 6 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

O ülkede PKK'lı teröristlere darbe

O ülkede PKK'lı teröristlere darbe

Hükümet müjdeyi verdi: 2 milyar lira kredi desteği verilecek

Hükümet müjdeyi verdi: 2 milyar lira kredi desteği verilecek

Vatandaş habersiz! Artık ücret alınmıyor

Vatandaş habersiz! Artık ücret alınmıyor

2 bin metredeki gizli cennet

2 bin metredeki gizli cennet

Türkiye'den Doğu Akdeniz açıklaması: İstediğimiz tek bir şey var

Türkiye'den Doğu Akdeniz açıklaması: İstediğimiz tek bir şey var

Mursi'nin ölümüne ilişkin dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı!

Mursi'nin ölümüne ilişkin dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı!

Trabzon'daki sel felaketinden bir acı haber daha

Trabzon'daki sel felaketinden bir acı haber daha

İşte Pazar günü yapılacak seçimle ilgili merak edilenler

İşte Pazar günü yapılacak seçimle ilgili merak edilenler
 

POPÜLER HABERLER

İmamoğlu ve Küçükkaya´nın otel buluşmasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İmamoğlu ve Küçükkaya´nın otel buluşmasında yeni görüntüler ortaya çıktı

2 bin metredeki gizli cennet

2 bin metredeki gizli cennet

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA