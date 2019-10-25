Rusya'da askeri üste silahlı saldırı: 8 asker öldü
Rusya'nın Zabaykalsk bölgesinde bir askerin, 8 silah arkadaşını öldürdüğü bildirildi.
- AA
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bir asker, Zabaykalsk bölgesinin Çita kentinde görev yaptığı askeri birliğindeki diğer askerlerin üzerine rastgele ateş etti.
Olay sonucu 8 asker hayatını kaybederken 2'si yaralandı.
Saldırıyı düzenleyen askerin gözaltına alındığı kaydedildi.
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