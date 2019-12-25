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Dünya

Rusya’da aynı günde 2 Mi-8 helikopteri acil iniş yaptı

Rusya'nın Nenetsk Özerk ve Krasnoyarsk bölgelerinde gün içinde 2 ayrı Mi-8 model helikopter acil iniş yaptı.

AA25.12.2019  16:29 - Güncelleme: 25.12.2019  16:29

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Nenetsk Özerk Bölgesi'nde bir Mi-8 helikopterin acil iniş yaptığı belirtildi. Açıklamada, 19 yolcu ve 4 kişilik mürettebatın bulunduğu helikopterde ölü ve yaralıların olmadığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, sabah saatlerinde ise Krasnoyarsk bölgesindeki Baykit Havalimanı'ndan kalkan KrasAvia Havayollarına ait Mi-8 helikopterin, kar fırtınasına yakalanması sonucu acil iniş yaptığı kaydedildi.

21 yolcu ve 3 kişilik mürettebatın bulunduğu helikopterde, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sovyetler Birliği döneminde tasarlanan iki türbinli Mi-8 model helikopterler, yolcu ve yük taşımak için kullanılıyor.

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