Rusya'da bilanço artıyor! Vaka sayısı ise 60 bini geçti

İHA 23 Nisan 2020 Perşembe 11:49 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 11:49

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Rusya’da bilanço artıyor.

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 555’e ulaştığı bildirildi.

Ülke genelinde 4 bin 774 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 62 bin 773’e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, iyileşerek taburcu olanların sayısının 4 bin 891’e ulaştığı aktarıldı.