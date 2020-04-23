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Dünya

Rusya'da bilanço artıyor! Vaka sayısı ise 60 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükselirken vaka sayısı ise 60 bini geçti.

İHA23 Nisan 2020 Perşembe 11:49 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 11:49
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Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Rusya’da bilanço artıyor. 

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 555’e ulaştığı bildirildi. 

Ülke genelinde 4 bin 774 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 62 bin 773’e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, iyileşerek taburcu olanların sayısının 4 bin 891’e ulaştığı aktarıldı.

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