Rusya'da büyük değişim! Putin'in yeni planı ortaya çıktı

Rusya'daki en büyük muhalif yayın organı olan The Moscow Times gazetesi ülkede 2024 yılı Mart ayında gerçekleşecek olan Başkanlık Seçimleri için Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şimdiden strateji oluşturmaya başladığını iddia etti. Rusya'nın Ukrayna ile savaşı, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çıkması, NATO ile Rusya'nın gerek Avrupa'da gerekse de Arktik bölgede ve Afrika'da yaşadıkları gerilimlerin yükselmesi gibi sebeplerden dolayı Rusya'daki seçimler tüm dünya için büyük önem taşıyor.

SAVAŞ KARŞITLARINI SUSTURACAK

Yayın organının Rus bürokrasisinden elde ettiği bilgilere göre Vladimir Putin altı yıl daha görevde kalmak için önceliğini iç siyasete vermiş durumda. Haber Global 'de yer alan habere göre; Her ne kadar Kremlin'den konu hakkında kesin bir açıklama yapılmamış olsa da Putin'in seçimlerde aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Putin'in ayrıca lideri olduğu Birleşik Rusya Partisi'ndeki seçim kampanya ekibine de "içerideki savaş karşıtı isimler ve grupları susturmak için" direktif verdiği iddia edilmekte.

BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURACAK

Vladimir Putin'in Rusya'daki savaş karşıtlarını seçim öncesinde susturmak için ülkede etkin varlık sürdüren aşırı sağcı "vatansever" gurupları kullanacağı ve liberal kanadı bu gruplarla çatıştırmayı planlandığı iddia edilmekte. Rus bürokratlar Putin'in ülkedeki aşırı sağın Wagner askeri şirketinde yaşanana benzer şekilde bir iç öfke ve ayaklanma olasılığını da bu şekilde yatıştırma planı içinde olduğunu ifade etmekteler.

ORDUDA ÖFKENİN BÜYÜMESİNDEN ÇEKİNİLİYOR

Rus bürokratlar Wagner kalkışmasının ardından Putin'in gözünde seçim öncesi kendi otoritesine en büyük tehdit olarak aşırı sağı gördüğünü de dile getirirlerken şu ifadeleri kullanmaktalar:

"Ukrayna ile çatışmaların başlamasından bu yana Vladimir Putin ülkedeki savaş yanlısı şahin gruplara güvendi hatta bu grupların savaşta başarısız olan orduyu eleştirmelerine bile ses çıkarmadı. Kremlin'de bu gruplar için 'Savaş Takımı' ifadesi kullanılıyor. Ancak Wagner isyanından sonra her şey değişti... Wagner'deki öfkenin orduda ve toplumun genelinde oluşmaması için seçim öncesinde planlamalar yapılıyor."

FEDERAL BÖLGELERE SADIK LİDERLER ATANACAK

Rus yetkililer Wagner isyanının ardından Kremlin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı ve aşırı sağcı İgor Girkin'i "aşırıcılığı kamuda teşvik etmek" suçundan tutukladığının da altını çizmekteler. Kremlin'in yalnızca Putin'e ihanet etmeyecek ulusalcıları toplayarak iç siyasette güç dağılımını da yeniden belirleyeceği iddiası gündemde. Putin'in öncelikli seçim stratejisinin de bu doğrultuda ülkeyi oluşturan 89 federal bölgeye Moskova'ya bağlı yeni sadık liderler yerleştirme amacı taşıdığını ifade eden kaynaklar "savaşın bu kadar uzun süreceğini kestiremeyen Putin mecburen yeni ulusalcı liderler için arayışa girdi" yorumunda bulunmaktalar.

ORDUYA BÜYÜK TAARUZ PLANI MI VERDİ

Amerikan CNN International televizyonun analizinde de Batılı liderlerin gözünde Putin'in ayrıca ABD'de aynı yıl gerçekleşecek olan Başkanlık seçimlerinin sonuçlarını beklediği ifadesine yer verilmekte. Kremlin'deki tahminlere göre ABD Başkanı Joe Biden bir kez daha seçilmeyecek ve bu durumda ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destek azalacak. Yayın organına konuşan kaynaklara göre Putin ABD seçimleri sonrası için orduya Ukrayna'da büyük bir "taarruz planı hazırlama" talimatı da vermiş durumda.