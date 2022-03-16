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Dünya

Rusya'da canlı yayında yaptığı hareket olay olmuştu... Cezası belli oldu

Rusya'da televizyon kanalında akşam haberleri bülteni sırasında Rusya-Ukrayna savaşını protesto eden kadın çalışana, mahkeme 30 bin ruble (yaklaşık 250 dolar) ceza verdi.

AA16 Mart 2022 Çarşamba 03:12 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 03:12
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Rusya'nın federal televizyon kanallarından "Perviy Kanal"da dün, akşam haberlerinin yayınlandığı sırada elinde "savaşa hayır" yazılı pankartla spikerin arkasından ekrana çıkan kadın çalışan Marina Ovsyannikova, Moskova'da mahkemeye çıkarıldı.

Haber vermeden halka açık etkinlik düzenlemeyle ilgili yasayı ihlalden yargılanan Ovsyannikova, mahkemece 30 bin ruble cezaya çarptırıldı.

Dün televizyondaki protestosunun ardından güvenlik güçleri Ovsyannikova'yı gözaltına almıştı.

Ovsyannikova, sosyal medyada yayınlanan bir videoda yaptığı konuşmada, "Babam Ukraynalı, annem Rus. Hiçbir zaman düşman olmadım." ifadesini kullanmıştı.

Ovsyannikova, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını bir önce durdurmasını" istemişti.

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