Rusya'da cezaevlerindeki işkence görüntülerini sızdıran kişi arananlar listesinde

AA 24 Ekim 2021 Pazar 00:32 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 00:32

Bakanlığın arananlar listesine dahil olan Belarus doğumlu Sergey Savelyev Rusya Ceza Kanunu'nu ihlalle suçlanıyor.

Ekim ayının başında bir internet portalı üzerinden Rusya'nın bazı cezaevlerinde gardiyanlar tarafından mahkumlara sistematik işkence ve taciz görüntülerinin yer aldığı videolar yayımlanmıştı. Cezaevi arşivlerinden sızdırılan 40 gigabaytlık video arşivindeki mahkumlara yapılan işkence ve taciz görüntüleri kamuoyunda tepki çekmişti.

Bilgisayar programcısı Savelyev, bazı röportajlarında Saratov'daki cezaevine bilgisayar programcısı olarak alındığı için arşivlere ulaşma imkanına sahip olduğunu belirtmişti.

Daha sonra Rusya Federal Cezaevi Servisi'ndeki 5 üst düzey yetkili görevden alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Federal Cezaevi Hizmetleri Saratov Bölge Başkanı Aleksey Fedotov istifa etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, cezaevindeki olaylarla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilgisi olduğunu, konuyla ilgili olarak yetkililerin bu yüzden soruşturmayı hızlandırdığını aktarmıştı.