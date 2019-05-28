Rusya'da Çinli turistleri taşıyan otobüs şarampole uçtu: 2 ölü, 19 yaralı
Rusya'da Çinli turistleri taşıyan bir otobüs şarampole yuvarlandı. Kazada 2 turist hayatını kaybederken; 19 turist de yaralandı.
- DHA
Kaza Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde Primorski Krayı'nda meydana geldi. Khabarovsk şehrinden 43 Çinli turist ile Vladivostok şehrine seyreden yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2 turist hayatını kaybederken, 19 turist de yaralandı. Araştırma ekipleri, sürücünün aşırı yorgun şekilde direksiyon başına geçtiğini ve kazaya bunun etken olmasından şüphelenildiğini duyurdu.
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