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Dünya

Rusya'da depoda çıkan yangın 50 bin metrekarelik alana yayıldı! Toplam hasar 126 milyon dolar

Rusya'nın St. Petersburg kentinde ülkenin en büyük e-ticaret platformuna ait bir depoda çıkan yangın, 50 bin metrekarelik alanı küle çevirdi. Deponun bir bölümü çökerken, alevler yolcu uçaklarından da görüntülendi. Toplam hasarın 126 milyon dolar olduğu belirtildi.

IHA13 Ocak 2024 Cumartesi 15:15 - Güncelleme:
Rusya'da depoda çıkan yangın 50 bin metrekarelik alana yayıldı! Toplam hasar 126 milyon dolar
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Rusya'nın en büyük e-ticaret platformu olan Wildberries'in St. Petersburg kentindeki 70 bin metrekarelik deposunda saat 07.40 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı 270 personel ve 57 yangın söndürme aracı sevk edildi. Depodan yükselen yoğun duman ve alevler, yolcu uçaklarından da görüntülendi.

50 BİN METREKARELİK ALAN KÜLE DÖNDÜ, HASAR 126 MİLYON DOLAR

Şirketten yapılan açıklamada, depodaki herkesin tahliye edildiği, ayrıca müşterilerin zararlarının karşılanacağını duyuruldu. Alevler ise ekiplerin yoğun çabalarıyla yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınırken, deponun 50 bin metrekarelik bölümü kül oldu, bazı bölümlerinde çökme meydana geldi. Maddi hasarın 10-11 milyar ruble (yaklaşık 126 milyon dolar) civarında olduğu açıklandı.

Yangının elektrik hatlarındaki arızadan başladığı öğrenilirken, St. Petersburg Savcılığı soruşturma başlattı.

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