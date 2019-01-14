Rusya'nın Rostov bölgesinde bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi
Rusya'nın Rostov bölgesinde bulunan çok katlı bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sebebiyle en az bir kişinin yaşamını yitirdiği ve iki kişinin yaralandığı belirtildi.
Rusya'nın Rostov bölgesinde bir apartmanda doğal gaz patlaması meydana geldi. Binadaki dört dairenin hasar aldığı aktarılırken, binadaki 40 kişi tahliye edildi.
Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde 31 Aralık sabahı bir bina gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada çökmüş, çevresindeki birçok bina da zarar görmüştü. Enkazdan bir bebek bir kedi ve bir papağan da canlı olarak çıkarılmıştı.
39 kişinin hayatını kaybettiği kaza hakkında basına açıklama yapan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilisi Alexander Chupriyan çalışmaların sona erdiğini ve içerde hiçbir ceset kalmadığını belirtmişti.
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