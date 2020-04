DHA 29 Nisan 2020 Çarşamba 15:49 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 15:49

Rusya'nın Kuril Adaları’ndan biri olan Sahalin Adası’ndaki Ebeko yanardağında patlama meydana geldi.

Yerel medya, patlamanın ardından küllerin 3,5 kilometre yüksekliğe ulaştığını duyurdu. Daha sonra gökyüzüne yayılan küller, yağmur olarak Severo-Kurilsk kentine yağdı.

O anlar ise bölge halkı tarafından an be an görüntülendi. Öte yandan Kuril Adaları’ndaki Ebeko yanardağının 1156 metre yüksekliğinde olduğu ve bölgedeki en aktif yanardağlardan biri olduğu belirtiliyor.