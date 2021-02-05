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Dünya

Rusya'da esrarengiz ölüm! Navalni'ye ilk müdahaleyi yapmıştı...

Rusya'da muhalif lider Navalni'ye zehirlendiği iddiasıyla kaldırıldığı hastanede ilk müdahaleyi yapan doktor Sergei Maksimishin hayatını kaybetti. 55 yaşındaki doktorun ölüm nedenin kalp krizi olduğunu duyuruldu.

DHA05 Şubat 2021 Cuma 08:20 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 08:20
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Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalni, seyahat ettiği uçakta zehirlendiği iddiasının ardından uçak, acil olarak Omsk kentine iniş yapmıştı. Burada hastaneye kaldırılan Navalni'ye ilk müdahaleyi gerçekleştiren Dr. Sergei Maksimishin, 55 yaşında yaşamını yitirdi. Doktorun, Navalni'nin ilk müdahalesinin yapıldığı yoğun bakım ünitesinde öldüğü, ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu açıklandı.

MESLEKTAŞI, ÖLÜMÜNE 'BEKLENMEDİK' DEDİ

Dr. Maksimishin'in meslektaşlarından Maria Morozova, Maksimishin'in ölümünün 'beklenmedik' olduğunu ifade etti. Navalni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini öldürmeye çalıştığını iddia etmişti. Kremlin ise bu iddiaları yalanlamıştı.

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