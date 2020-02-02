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Dünya

Rusya'da gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Rusya'da 200 kişinin bulunduğu bir gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

02.02.2020  12:29 - Güncelleme: 02.02.2020  12:33

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Novosibirsk kentinde bulunan gece kulübünün çatısında gece saatlerinde çökme meydana geldi. Yaklaşık 200 kişinin bulunduğu gece kulübünde, biriken karı taşımayan çatının çöktüğü ifade edildi. Olay yerine gönderilen ekipler tarafından enkaz altından 2 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 5 kişinin de yaralı olarak çıkarıldığı belirtildi. Yaralıların hastanelerde tedavilerine devam edildiği ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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