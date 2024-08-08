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Dünya

Rusya'da gündem Ukrayna'nın Kursk saldırısı: Putin yetkililerden bilgi istedi

Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınında bulunan Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov, Rus ve Ukrayna askeri güçleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgede acil durum ilan edildiğini bildirirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri yetkililerle Kursk'taki gelişmelere ilişkin görüşme yaptı.

DHA8 Ağustos 2024 Perşembe 11:40 - Güncelleme:
Rusya'da gündem Ukrayna'nın Kursk saldırısı: Putin yetkililerden bilgi istedi
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Putin, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı (FSB) Alexander Bortnikov ve Savunma Bakanı Yardımcısı Valery Gerasimov ile Kursk'ta Ukrayna'nın düzenlediği saldırıya ilişkin görüşme yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kursk'ta Ukrayna'nın yüzlerce askerle düzenlediği saldırıya ilişkin dün yaptığı toplantıda, yetkililerden bilgi istedi.

RUSYA: 100 UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Savunma Bakanı Yardımcısı Gerasimov, Ukrayna'nın bine yakın askerle sınır birliklerinin mevzilerine saldırı düzenlediğini, açılan karşı ateşte yaklaşık 100 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini, 215'inin yaralandığını ve 7'si tank olmak üzere 54 zırhlı aracın imha edildiğini aktardı.

RUSYA'DAN SALDIRIYA İLİŞKİN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMALAR

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın saldırısının ilk olarak 300 askerle yapıldığını duyurmuştu. Gerasimov ise son bilgilerle birlikte bu sayının bine yakın olduğunu belirtti.

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