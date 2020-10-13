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Dünya

Rusya'da günlük koronavirüs vaka sayısında rekor

Rusya'da son 24 saatte 13 bin 868 koronavirüs vakası tespit edildi. Bu sayı pandeminin başlamasından bu yana görülen en yüksek günlük vaka oldu.

AA13 Ekim 2020 Salı 13:02 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 13:02
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Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 bin 868 kişide virüsün görülmesiyle toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 326 bin 178'e çıktı. Günlük vaka sayısı üç gündür 13 binin üzerinde seyrediyor.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 244 artarak 22 bin 966, sağlığına kavuşanların sayısı 7 bin 550 artışla 1 milyon 31 bin 785 oldu.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1’den yüzde 1,1’e yeniden çıkarken, yeni vakaların yüzde 28,1'inde semptom görülmedi.

- TOPLAM TEST SAYISI 51 MİLYON 300 BİNİ AŞTI

Başkent Moskova’da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 4 bin 618 artarak 339 bin 431'e, virüsten ölenlerin sayısı ise 58 artışla 5 bin 687'ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 172 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla şimdiye kadar yapılan test sayısının 51 milyon 300 bini geçtiğini bildirdi.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 13 bin 592, 11 Ekim'de ise 13 bin 634 vaka görülmüştü.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

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