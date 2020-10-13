Rusya'da günlük koronavirüs vaka sayısında rekor

AA 13 Ekim 2020 Salı 13:02 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 13:02

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 bin 868 kişide virüsün görülmesiyle toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 326 bin 178'e çıktı. Günlük vaka sayısı üç gündür 13 binin üzerinde seyrediyor.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 244 artarak 22 bin 966, sağlığına kavuşanların sayısı 7 bin 550 artışla 1 milyon 31 bin 785 oldu.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1’den yüzde 1,1’e yeniden çıkarken, yeni vakaların yüzde 28,1'inde semptom görülmedi.

- TOPLAM TEST SAYISI 51 MİLYON 300 BİNİ AŞTI

Başkent Moskova’da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 4 bin 618 artarak 339 bin 431'e, virüsten ölenlerin sayısı ise 58 artışla 5 bin 687'ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 172 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla şimdiye kadar yapılan test sayısının 51 milyon 300 bini geçtiğini bildirdi.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 13 bin 592, 11 Ekim'de ise 13 bin 634 vaka görülmüştü.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.