Rusya'da günlük vaka sayısı 180 bini aştı

IHA 6 Şubat 2022 Pazar 15:15 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 15:19

Korona virüs salgınında vaka sayısındaki artışın devam ettiği Rusya'da günlük vaka sayısında yeni rekor kırıldı. Rusya Covid-19 ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 180 bin 71 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesi ile salgının başından bu yana görülen toplam vaka sayısının 12 milyon 810 bin 118'e ulaştığı belirtildi. Son 24 saate Covid-19 nedeniyle 661 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı ise 335 bin 414'e ulaştı.

Hastaneye yatış oranlarında düşüş görülen ülkede son 24 saatte 12 bin 749 korona virüs hastası hastaneye kaldırıldı. Salgınla mücadele merkezi açıklamasına göre, son 24 saatte 59 bin 583 kişinin iyileşmesi sonucu, salgında iyileşen toplam kişi sayısı 10 milyon 569 bin 271'e ulaştı.