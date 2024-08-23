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Dünya

Rusya'da hapishanede isyan çıkaran mahkumlar etkisiz hale getirildi

Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSİN), Volgograd bölgesindeki hapishanede isyan çıkaran 4 mahkumun düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA23 Ağustos 2024 Cuma 20:24 - Güncelleme:
Rusya'da hapishanede isyan çıkaran mahkumlar etkisiz hale getirildi
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Servisten yapılan açıklamada, Volgograd bölgesindeki 19 numaralı hapishanede 4 mahkumun, 8 cezaevi personeli ve 4 mahkumu rehin aldığı belirtildi.

Söz konusu mahkumların 4 personeli bıçakla yaraladığı aktarılan açıklamada, personelden 3'ünün olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedildi. Açıklamada, "Mahkumlara direnen 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı. Bir tanesi hastanede hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

4 MAHKUM ÖLDÜRÜLDÜ

Rehineleri kurtarmak için hapishanede özel operasyon düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, "Rusya Federal Cezaevi Servisi ve Ulusal Muhafızların gerçekleştirdiği operasyon sonucunda 4 suçlu öldürüldü. Suçluların eylemleri sonucunda 4 mahkum yaralandı. Rehinelerin serbest bırakılması operasyonuna katılan görevliler arasında yaralanan olmadı." ifadelerine yer verildi.

MAHKUMLARIN DEAL MENSUBU OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Volgograd bölgesindeki 19 numaralı hapishanede bazı mahkumlar, disiplin komisyonu toplantısı sırasında cezaevi personelini rehin almıştı. Sosyal medyada, olayı çıkaran Orta Asya kökenli mahkumların terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu öne sürülmüştü.

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