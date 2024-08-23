Rusya'da hapishanede isyan çıkaran mahkumlar etkisiz hale getirildi

Servisten yapılan açıklamada, Volgograd bölgesindeki 19 numaralı hapishanede 4 mahkumun, 8 cezaevi personeli ve 4 mahkumu rehin aldığı belirtildi.

Söz konusu mahkumların 4 personeli bıçakla yaraladığı aktarılan açıklamada, personelden 3'ünün olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedildi. Açıklamada, "Mahkumlara direnen 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı. Bir tanesi hastanede hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Rehineleri kurtarmak için hapishanede özel operasyon düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, "Rusya Federal Cezaevi Servisi ve Ulusal Muhafızların gerçekleştirdiği operasyon sonucunda 4 suçlu öldürüldü. Suçluların eylemleri sonucunda 4 mahkum yaralandı. Rehinelerin serbest bırakılması operasyonuna katılan görevliler arasında yaralanan olmadı." ifadelerine yer verildi.

Volgograd bölgesindeki 19 numaralı hapishanede bazı mahkumlar, disiplin komisyonu toplantısı sırasında cezaevi personelini rehin almıştı. Sosyal medyada, olayı çıkaran Orta Asya kökenli mahkumların terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu öne sürülmüştü.

