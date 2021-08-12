Rusya'da hipersonik sistemler geliştiren şirketin genel müdürü ''vatana ihanet'' suçlamasıyla gözaltına alındı

AA 12 Ağustos 2021 Perşembe 14:55 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 14:56

Rus haber ajansı TASS'ın güvenlik birimleri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Hipersonik Sistemler Bilimsel Araştırma Kuruluşu (NİPGS) adlı şirketin Genel Müdürü Aleksandr Kuranov'u gözaltına aldı.

Şirkette aynı zamanda baş tasarımcı görevini de yürüten Kuranov, "vatana ihanetle" suçlandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son olarak 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkesinin çok sayıda hipersonik yüksek hassasiyetli silah sistemleri geliştirdiğini söylemişti.